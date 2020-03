La carta dice:

Por la presente nos dirigimos a Ud., como representantes de los Colegios de Profesionales de la Salud, de la Provincia a los fines de poner en su conocimiento y visibilizar la situación de nuestros colegas.

En esta emergencia, cada Consultorio y Centro de asistencia ambulatoria va a ser un lugar de diagnóstico y derivación adecuada a los Centros de mayor complejidad para evitar la saturación de las Guardias y los Hospitales. El rol de la red ambulatoria va a ser central porque las patologías habituales, las que siempre están, las que siempre se agudizan en la época invernal van a seguir presentándose, también los pacientes con cardiopatías, con diabetes, con enfermedades pulmonares crónicas, pacientes con problemas oncológicos, las embarazadas con embarazos normales y patológicos. Se requiere que todos los profesionales médicos, bioquímicos, kinesiólogos, el equipo de salud mental, el equipo de salud todo, estemos ateniendo en nuestros puestos de trabajo.

Los aplausos de la comunidad son un mimo al corazón de los integrantes del equipo de salud. Pero también se requieren de respuestas del Estado. En este marco hay una multiplicidad de necesidades, propias de cualquier persona que sostiene a su familia con su trabajo, y también del propio ejercicio profesional.

En cuanto a las necesidades económicas, basta recordar que no recibimos actualización de honorarios desde Julio de 2019 y progresivamente se ha comenzado con pagos demorados y fraccionados. El costo de los insumos y el mantenimiento de los centros de atención (tarifas de luz, agua, gas, licencia comercial, residuos patológicos, seguridad e higiene etc…) que se pagan como comerciales, se incrementaron de manera exorbitante y los ingresos profesionales se mantienen congelados. La carga impositiva que soportamos es muy alta, tanto de impuestos provinciales como nacionales y municipales.







Durante toda su gestión, hemos mostrado sobradamente la voluntad de colaborar e intervenir en distintas áreas de salud, acudiendo a cada iniciativa emanada desde ese sector.

En este contexto se hace insostenible mantener al día los costos fijos, para el funcionamiento y contención de la demanda ambulatoria.

1.Se exima a los profesionales del pago de los impuestos provinciales y se gestione ante las empresas que los cargos por servicio no se consideren como comerciales, que se tramite por los representantes legislativos exenciones impositivas similares a las que se consideraron para las pymes.

2.En referencia al ejercicio profesional solicitamos ser tenidos en cuenta a la hora de la provisión de insumos que son difíciles de conseguir en esta contingencia y que son necesarios en la atención de todo paciente como alcohol en gel, barbijos y camisolines etc..(equipo de protección).

3.Solicitamos se permita brindar y optimizar la asistencia a distancia de consultas por telemedicina, permitiendo que la Obra Social Provincial adhiera a esta modalidad, en virtud de que la misma tiene probados estándares de seguridad y en este contexto salvaguardaría gran parte de las consultas directas en el Sistema de Salud, entre otras ventajas.

4.Se actualicen los honorarios profesionales y se abone en el tiempo pautado por el convenio que regula la relación con la Obra Social Provincial, tal como se realizó hasta julio 2019.

No vamos a abandonar nuestros puestos de trabajo. No condicionamos nuestro desempeño en la emergencia. Sabemos que estos nuevos pacientes se agregarán a los que siempre se presentan. Sólo requerimos del Estado Provincial el acompañamiento a ese trabajo.