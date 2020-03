Hoy, el intendente Gustavo Suárez de Plaza Huincul envió un mensaje a todos los vecinos y vecinas de la localidad ante la pandemia de coronavirus y la vigencia del aislamiento obligatorio. Los instó a no salir de los hogares, excepto si es estrictamente necesario. Y pidió que si se sale, no vaya toda la familia, sino un solo integrante.

“No hay que salir de casa, a menos que se a de extrema necesidad. Eso va a impedir que el virus no se transmita de persona a persona”, indicó el jefe comunal.

“El vecino tiene que entender que es el único método viable y que se encontró para que el virus no se transmita evitar el contacto”, mencionó. “El que sale no sabe si es o no portador. Lo puede seguir transmitiendo sin saber si es portador o no. Y debemos resguardarnos”, acotó.

Suárez pidió especial atención con la población más vulnerable como lo son los niños y niñas y los adultos. “Mi madre, por ejemplo, está en casa y nos organizamos con mi hermana para llevarle los alimentos y lo que necesite para evitar que ella salga”, mencionó.

Y si es necesario salir a comprar alimentos “que no vaya toda la familia. Que salga solo un integrante para hacer la compra y luego, al regresar, se higienice bien”, dijo.

“Por favor hay que quedarse en el domicilio porque es la única forma de combatir y sino cuando vuelva se desinfecte. Nos solicitan a todos los intendentes que reforcemos este mensaje y si queremos prevenir que avance en la localidad, todos tenemos que contribuir para que esto pase lo antes posible”, concluyó.