La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Plaza Huincul informó que recibirá información bancaria de los proveedores para poder realizar una transferencia a modo de pago.

Como se sabe, los cajeros automáticos de los bancos estarán habilitados y se mantendrán abastecidos de efectivo.

Los acreedores del municipio deben enviar el CBU de su cuenta personal, donde se formalizará el pago a través de transferencia bancaria.

“Para evitar salir de sus hogares y respetar el aislamiento, la recepción del CBU se hará por correo electrónico a sechaciendaplazahuincul@gmail.com , o vía WhatsApp al 299 5 180 360“. se informó a través de un comunicado.







En el caso de enviar una foto del cbu “debe ser nítida, sin nubosidades, tachaduras, borraduras ni raspones, donde se vea claramente el número de CBU y el titular de la cuenta!.

Aclararon que no se aceptarán CBU que estén escritos a mano, CBU de terceros que no pertenezcan al acreedor del pago. Si ya realizaron el trámite anteriormente no deben volver a hacerlo porque los pagos saldrán normalmente por transferencia bancaria.