Dos personas a quienes se les había indicado el aislamiento preventivo en Cutral Co, no lo respetaron.

“Ayer, dos personas que se salieron de su aislamiento y de la normativa que les habíamos planteado, se salieron de su domicilio y salieron de la cuarentena”, expresó hoy en la conferencia de prensa, el director del hospital de Cutral Co, Eduardo Serer. En este sentido, indicó que “les vamos a hablar para que tomen conciencia y cumplan”, refirió.

De todos modos, se indicó que además de 107 para solicitar la atención en el caso de tener síntomas compatibles con el coronavirus, se puede denunciar los incumplimientos de “aislamiento preventivo” o “cuarentena” al 4962662, y solicitar el interno de la dirección.

Por otra parte, el intendente José Rioseco refirió que la mejor manera de prevenir es “cuidarnos”. “No salir a la calle, no estar en grupos. Los papás que nos queremos sacar encima tomar conciencia que esas ‘juntaditas’ con los pícaros que hacen fiestas en las chacras fiestas privadas que traten de evitarlos y si no la justicia tendrán que tomar las medidas que corresponden porque están jugando con la vida”.

Rioseco explicó que se profundizarán los controles para evitar que haya comercios como cervecerías, locales bailables abiertos. En el caso de los restaurantes, se les solicita el espacio dispuesto entre comensales y la restricción de cantidad de público.

En cuanto a los espacios públicos, como las plazas, el personal policial es el que se tiene que encargar de realizar los controles. En la plaza del Ruca Quimey, por ejemplo, donde los adolescentes y jóvenes que son los que se reunen a compartir mate o pasar la tarde o noche, se les indica que no pueden reunirse, dijo el jefe policial.

En cuanto al transporte público, el intendente de Plaza Huincul, Gustavo Suárez, indicó que “tenemos que ver cómo coordinarlo y ver si se puede hacer con menor frecuencia y que en un colectivo vaya menos gente, hay que tener ese resguardo necesario y poder coordinarlo con la empresa”.

En cuanto a los comerciantes, “hablaremos con la cámara de comercio que nos ayude y colabore con nosotros para que si no hay que ir a comprar una vestimenta que no es imprescindible que no estén abiertos los locales comerciales”, refirió Suárez.