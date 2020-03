Durante la jornada se hicieron controles en todos los colectivos de transporte de pasajeros que pasan por la Estación Terminal de Omnibus de Neuquen (ETON).

Es una de las medidas que se llevan a cabo a partir de la aparición del denominado coronavirus, enfermedad respiratoria que hasta ahora no tiene cura.

Con la propagación mundial se inició la alerta y ahora está más cerca. Desde el ministerio de salud de la provincia se instalaron carteles en la terminal de ómnibus y en el aeropuerto de Neuquen.

Desde el municipio se iniciaron controles. Según explicó un pasajero, el colectivo de la cooperativa de Cutral Co no pasó la prueba de higiene y se les explicó a quienes habían comprado el boleto que no estaba en condiciones de realizar el viaje. Ello luego fue subsanado.