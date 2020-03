Desde Neuquen, el gremio docente dio a conocer la cantidad escuelas que están sin clases en toda la provincia, por problemas edilicios.

En lo que respecta a Cutral Co y Plaza Huincul, ATEN provincial indicó que hay trece escuelas que no están funcionando porque las aulas no están en condiciones. Esta es la nómina.

Cutral Co:

• Escuela Primaria Nº 102

• Escuela Primaria Nº 119

• Escuela Primaria Nº 255

• Escuela Primaria Nº 63

• Escuela Primaria Nº 138

• Escuela Primaria Nº 152

• Escuelas Primaria N° 281

• Escuela Primaria N° 269

• Escuela Primaria N° 119

EPET 1

Plaza Huincul:

• Escuela Primaria Nº 159

• Escuela Primaria Nº 22

EPET 10

En la mañana de este jueves hubo una movilización hacia el Distrito II para reclamar soluciones pero la situación no ha mejorado.