La formulación de cargos contra Jairo Muñoz terminó en un episodio de suma tensión, cuando amenazó con quitarse la vida ante el juez Raúl Aufranc. “Si me meten preso yo me mato” dijo y comenzó a flagelarse un brazo.

Fue esta mañana en el edificio judicial de Cutral Co, donde se desarrolló la audiencia de formulación de cargos contra Jairo Muñoz, acusado de una entradera contra una mujer de 60 años en el barrio Belgrano; y el robo de una perra caniche toy, donde amenazó con armas de fuego a la tía y su sobrino de 9 años. Ambos hechos fueron calificados como robo agravado por el uso de fuego (sin determinar la aptitud de disparo) en concurso real y en calidad de autor.

La fiscal Mayra Febrer relató los hechos y exigió un plazo de 4 meses de investigación, junto a una medida cautelar de 2 meses de prisión preventiva fundando el temor de las víctimas que deben declarar, ya que son vecinos del imputado, y el entorpecimiento que genera la carencia de un domicilio real del imputado, que fue aprehendido anoche tras varios allanamientos realizados por la policía el fin de semana.

Al mismo tiempo, Febrer comentó que Muñoz “goza de una libertad condicional por una pena en suspenso relacionada a un delito previo”. Mismo fundamento que empleó el ministerio Público de la Defensa para explicar que no hay manera de que Muñoz se fugue o ausente de su domicilio en las ex 450 Viviendas de Cutral Co.

Este último aspecto fue considerado por el juez Aufranc, que no desestimó el antecedente penal y el agravante de amenazar a un menor con un arma de fuego para llegar a la resolución final, donde impuso una medida de 15 días de prisión preventiva, además de los 4 meses de plazo de investigación.







Muñoz, que presenció la audiencia acompañado por sus padres, negaba con la cabeza mientras oía al juez y, al terminar, se agachó, sacó un objeto de su zapatilla izquierda y manifestó “si usted me deja preso yo me mato”.

Seguido a eso, comenzó a herirse con un objeto metálico pequeño, pero fue detenido por sus padres que se lanzaron sobre él y luego por un policía que permanecía como custodio fuera de la sala.

Muñoz llegó a la audiencia en calidad de demorado, pero no estaba escoltado por policía al momento de la audiencia. Ahora, continuará privado de la libertad hasta el próximo 13 de marzo, mientras avanza la investigación.