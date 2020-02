Hoy, treinta y cinco familias recibieron el decreto de adjudicación de sus lotes. Están repartidos entre los barrios Unión y Pueblo Nuevo.

En la ceremonia, el intendente José Rioseco señaló que se trata de una etapa “muy linda” para las familias y que es la de construir su propio hogar. “No es un tema menor, en la realidad que nos toca vivir como vemos en otras localidades, donde pasan cosas que hacen tener que reflexionar los gobiernos para poder dar una respuesta”, detalló.

Por otra parte, indicó que desde el Ejecutivo continuará por esta senda para seguir con la entrega de lotes porque considera que es un “derecho”. Aunque les pidió a los vecinos que es necesario tener “paciencia” para poder hacerlo de manera ordenada. “Así después no tenemos que estar con algunos padecimientos que terminan sufriendo las familias de cada uno”, describió.

Al tiempo que señaló que es necesario también trabajar en materia de servicios esenciales porque tampoco es posible entregar un terreno sin servicios.

“Es un esfuerzo compartido no solo del Ejecutivo sino de los vecinos”, mencionó. Les pidió a los adjudicatarios que no se presten a lo que ha ocurrido en otras ocasiones, que se venden los terrenos o los materiales de construcción que se les entrega como ayuda. “Esos vecinos no tienen conciencia y les están privando a otra familia de poder tener el mismo derecho”, indicó.

Finalmente, les aconsejó a los vecinos que si tienen algún inconveniente con el pago del lote que no esperen a que el municipio los caduque sino que se lo informen antes, para poder encontrar una solución. “Hay que tener en cuenta que el vecino que pega un ladrillo, no se va”, concluyó.