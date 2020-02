15/05/1937 – 07/02/2020

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participa el fallecimiento de su asociada y comunica que sus restos velados en salas velatorias C de calle Alberdi y Belgrano de Cutral Co serán inhumados el día 08/02/2020 a las 11:00 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.