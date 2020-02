A un mes del crimen del cabo Gabriel Nahuelcar, un grupo de uniformados fue atacado en el barrio Belgrano, mientras intentaban detener una balacera.

“Una persona que está identificada disparó 4 veces, pero no hubo que lamentar heridos”.

Fue el pasado viernes por la madrugada en las ex 450 Viviendas de Cutral Co. Según relató el comisario inspector Ariel Pereira, hubo varios disparos en la zona de los bloques C6, C7, C13 y C15, aunque no consideró que fuera un enfrentamiento. “Son abusos de armas que estas personas realizan bajo efectos de alcohol o estupefacientes para demostrar poderío” señaló.

En el barrio desplegaron un operativo a pie hasta dar con uno de los autores de los disparos. “Un masculino que se dio a la fuga y les disparó 4 veces mientras escapaba” mencionó Pereira. Por la agresión los efectivos se replegaron y el atacante pudo escapar, pero estaría identificado.







En ese sentido, el jefe de la policía explicó “buscamos que el personal se sienta seguro en el trabajo para concurrir a esos lugares, con móviles y personal general de todo el ámbito de Cutral Co”, al tiempo que agregó que los uniformados “tienen directivas expresas de no concurrir solos a sectores donde se involucra o pone en riesgo su vida”.

El hecho ocurrió exactamente 30 días después del homicidio del cabo Gabriel Nahuelcar en el barrio Peñi Trapun, mientras verificaban la zona junto al grupo de motoristas por disturbios en la mañana del 1 de enero.