“Soy Vanesa Biazetti, hermana de Dante Biazetti asesinado el 8 de octubre del año pasado por su pareja la Cabo Magali Hernández”.

“El motivo de mi mensaje es por mis dos sobrinos, menores de edad, que al fallecer su papá y la madre quedar con prisión preventiva en la unidad 16 por tres meses, las abuelas materna y paterna quedan con la tutela compartida tras firmar un acuerdo ante mediadores”.

“Allí se dispuso que serían siete días y siete días con cada abuela. El jueves pasado se hizo una audiencia donde Magali Hernández, la madre de los niños, queda en prisión domiciliaria por dos meses. En ese transcurso la abuela materna le hace entrega a ella de los menores diciendo que para ella los nenes deberían estar con la madre. Pero no hubo nada firmado ni se llamo para un nuevo acuerdo de lo hecho”.

“Por la otra parte el menor se encuentra con terapia psicológica porque estaba presente con su hermana ese día del homicidio”.







“No haciendo caso la abuela materna al pedido de mi mamá que le traiga a los nenes, realizamos junto a nuestro abogado el doctor Omar Pérez una demanda. Hoy nos contestan de la Defensoría del Niño que no es posible para la jueza, Silvina Arancibia, y la defensora defensora de los derechos del niño, Gabriela Bianco, atender nuestro pedido porque se encuentra en feria judicial”.

“Ambas manifiestan que en ningún lado dice que la madre representa algún riesgo para estar con los nenes, no nos olvidemos que ella mató a su papá adelante de ellos”.

“Nos dice que volvamos el lunes a presentar todo ,acá me parece que no se está cuidando la integridad física y mental del niño, no lo citaron para ver cómo se encuentra, los niños están en peligro y la jueza de familia no hace nada, ella como jueza ni citó a las partes para informarle lo ocurrido; entonces como familia hacemos responsables a la señora jueza de familia de la ciudad de Cutral Co, Silvina Arancibia, y a la Defensora de los Derechos del Niño, la señora Gabriela Bianco, si le llega a suceder algo a mis sobrinos por no estar cuidando ni respetando los derechos de los niños”.

“Mi mamá tiene derecho de tenerlos también, ya viene sufriendo demasiado con la muerte de su hijo para que le saquen a sus nietos. En este caso, sino tenemos respuesta a este pedido, realizaremos una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia a la señora Arancibia por no estar cuidando de la integridad de los menores”.