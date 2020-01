El ataque ocurrió el 4 de agosto de 2017, a la salida de un pool en Rincón de los Sauces, donde Gonzalo Andrada fue apuñalado y murió 46 días después.

El autor del hecho, Franco Mieres de 41 años, fue condenado en 2018 a ocho años de prisión pero nunca alcanzó a cumplir la pena. El hombre evadió a la Justicia y se dio a la fuga.







Según informó la policía hoy, el hombre se escondía en la casa de su madre en Cutral Co. Y no había estado preso, sino que no se presentó a la Justicia cuando fue condenado.

Mieres asegura que es inocente. La hipótesis fiscal es que él y la víctima se pelearon en la vereda de un pool y que lo apuñaló pero no hubo testigos presenciales. La víctima lo señaló como el agresor en un video que filmó un policía con su celular, pero no como lo hizo frente a testigos y dentro de la causa, finalmente se le inició una causa administrativa ya que se sospecha “que había una falsificación”.

Con información de La Mañana Neuquen