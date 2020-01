El hecho de violencia ocurrió durante la madrugada y la víctima recién pudo radicar la denuncia horas después. Allí dejó constancia que el hombre vive en el barrio Otaño de Plaza Huincul.

Según relató cuando volvió de trabajar encontró en la puerta de la casa una bolsa con regalos que le había hecho al agresor.

Al rato el hombre comenzó a golpearle la puerta y tras 40 minutos de insistencia, le abrió.

Allí comenzó la pesadilla. Esto relató la víctima: “Me quita la llave de casa y se mete, en eso me mordió en el antebrazo izquierdo forcejeando para quitarme el celular, para ver con quién yo me escribo. Me empezó a putear verbalmente, me quema el pelo con su cigarrillo y en el sector de mi abdomen”.

“Cuando empezó el forcejeo le quité el celular y me metí en el baño de mi casa para poder llamar a la Policía ya que estaba recontra agresivo. Apareció la Policía y a mi amiga. Le pedí al policía Ancafil que le saque las cartas que él me había enviado porque en esas cartas estaba asentado lo que me decía”, detalló.

El hombre fue escrachado en las redes sociales, por la joven que sufrió la agresión. También fue a su trabajo y amenazó a su familia.