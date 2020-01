La medida comenzó hoy con el quite de colaboración del sector, entre las 6 y las 10, aunque aclararon que mantienen el trabajo diario y atienden los casos de urgencia que lo requieran.

Mediante un comunicado, los sectores de Laboratorio y Hemoterapia del Hospital Complejidad VI anunciaron la medida de fuerza por el “nombramiento arbitrario de una técnica de laboratorio” que incumple con el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y la jerarquía institucional de pases dentro del sistema de salud pública.

En concreto, se trata de la designación de nuevo personal por un traslado dispuesto desde el ministerio de Salud, sin autorización del jefe del Laboratorio del nosocomio local; creando un puesto nuevo en un plantel que -entienden- está completo.







No obstante, la medida no apunta directamente a la nueva técnica, sino al accionar del ministerio de Salud por gestionar su traslado. “El quite de colaboración es exclusivamente contra el ministerio de Salud. Tanto la dirección del Hospital como la Zona Sanitaria Quinta nos recibieron y entendieron nuestro reclamo” expresaron desde el sector.

Según detallaron, la ingresante no rindió el concurso habilitante para ocupar el cargo, al tiempo que la inclusión “ocasiona un perjuicio a los salarios de los técnicos de este laboratorio”.

Con el pedido de reubicar a la técnica en otro sector o servicio, la medida de fuerza se mantendrá por tiempo indeterminado.