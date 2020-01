Después de reunirse con la ministra de Seguridad de Nación, el intendente José Rioseco brindó una conferencia de prensa para informar los resultados de las gestiones.

Pero además habló sobre la situación de violencia e inseguridad que se vive en la localidad, tras la muerte del niño Luciano Fuente por una bala perdida y del cabo Gabriel Nahuelcar.

La mamá del niño Fuente recorrió los medios de comunicación de Neuquen, por gestión de Omar Pérez. La señora acusó a José Rioseco de “manejarse con mafias” y de estar relacionado con el homicidio. Llamativamente, Pérez después deslindó responsabilidades y aseguró que lo decía ella “por su cuenta”.

El intendente Rioseco no respondió a las acusaciones hasta hoy. “Hay mucho por hacer pero venimos trabajando, anónimamente, a veces hay que saber esperar los momentos”, dijo.

Admitió que los últimos meses “no han sido fáciles para quien les habla” y quiso transmitir a los vecinos “siempre estoy haciendo gestiones, no tengo nada sopadado ni que esconder ante la sociedad, para que cualquier abogado barato venga a poner en juicio el honor de este intendente”.

Gendarmería o Policía Federal

El intendente Rioseco anunció que hizo un pedido formal para que se instale una “fuerza federal” en Cutral Co. Pero de manera “seria, no como vino antes”. Y que la medida perdure en el tiempo. El intendente no había querido antes que se instalara el programa “Barrio Seguro” durante la gestión de Mauricio Macri, pero aseguró ahora que no sirven las medidas provisorias sino que se instalen de forma permanente “como ocurre en otras localidades (como Zapala).

También reclamó al gobierno provincial que, pasados dos meses desde que egresaron los nuevos policías, no haya designado ningún efectivo para Cutral Co.