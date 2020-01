En diciembre se realizó en Plaza Huincul una reunión en la que se abordó, entre otros temas, el control y tratamiento de los residuos sólidos.

La situación en las dos localidades es complejo. Si bien en Cutral Co funciona una planta de tratamiento, hace bastante que la “celda de rechazo” (como se denomina al basurero a cielo abierto) crece sin parar.







En Huincul la situación es más visible, porque el basurero a cielo abierto se encuentra en la ruta provincial 17, hacia Picún. Los constantes incendios en la zona, que son altamente contaminantes, han estado descontrolados por años.

El intendente Gustavo Suárez aseguró que en los últimos meses se trabajó intensamente. “El basurero está controlado, pero hay que cerrarlo, trabajar en la fosa y desplazarlo de esa curva en la que está porque es peligroso”, explicó.

En el inicio de su gestión recibió la visita de la Subsecretaría de Medio Ambiente. “Ellos nos hicieron las observaciones, ellos vinieron y nos dijeron lo que hay que hacer”, detalló Suárez.

El jefe comunal explicó que hay un proyecto para regionalizar el tratamiento de los residuos. “Que los reciba uno solo y lo ubique, sería los residuos de Añelo, Sauzal Bonito, Picún Leufú, Cutral Co, Plaza Huincul”, enumeró.

Como en Cutral Co ya funciona una planta de tratamiento, se trabajaría a partir de allí. Porque desde la Subsecretaría de provincia no han estado en la localidad. Suárez, que aparece como interlocutor, aseguró que se analizará “si la planta se puede ampliar porque por ahora tiene una sola tipología de tratamiento, no se si funciona el horno pirolítico, si hay que ampliarla entonces veremos cómo conseguir fondos”, opinó.