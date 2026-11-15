Zapala vive un fin de semana multitudinario con el Festival Patagónico de la Empanada y la Pizza

Con competencias culinarias, clases magistrales, espectáculos musicales y un patio gastronómico que recibió a vecinos y visitantes de distintos puntos del país.

El Paseo La Estación se convirtió en el escenario de una verdadera fiesta gastronómica y cultural. La tercera edición del Festival Patagónico de la Empanada y la Pizza convocó a una multitud durante sus primeras jornadas, con competencias culinarias, clases magistrales, espectáculos musicales y un patio gastronómico que recibió a vecinos y visitantes de distintos puntos del país.

Este sábado se desarrollaron las competencias correspondientes a las categorías Empanada Neuquina y Empanada Patagónica de Autor. En tanto, este domingo será el turno de Empanada Nacional de Famaillá y Empanada Federal, con participantes que buscarán quedarse con los primeros puestos.

El certamen cuenta con jurados específicos integrados por representantes de distintas provincias. Los ganadores de las categorías Empanada Neuquina, Patagónica de Autor y Nacional de Famaillá recibirán un premio de 1,5 millones de pesos, mientras que el primer puesto de Empanada Federal obtendrá 2,5 millones de pesos.

Además, el participante que acumule la mayor cantidad de puntos en las distintas categorías será consagrado como Gran Campeón y recibirá como premio un viaje a Famaillá, Tucumán, para participar de la Fiesta Nacional de la Empanada.

La pizza, una de las grandes protagonistas

Una de las novedades de esta edición fue la incorporación del Campeonato de la Pizza, que tuvo una importante convocatoria desde su primera jornada. La competencia reunió a participantes de Zapala, Neuquén capital, Bariloche, Plottier, Plaza Huincul, Las Coloradas, La Rioja y Tucumán.

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, destacó la incorporación de esta propuesta y señaló que la pizza representa uno de los platos más populares de la gastronomía, por lo que sumar su competencia permitió ampliar los atractivos del festival.

También valoró el acompañamiento del público y la participación de familias zapalinas y visitantes que llegaron desde distintos puntos de la provincia y del país.

En el marco de las clases magistrales, este sábado participaron reconocidos maestros pizzeros de la Asociación Argentina de Pizzerías y Casas de Empanadas, entre ellos Daniel Dávila, Demian Pinto, Federico Domínguez Fontan y Cristian Abarzúa.

La programación artística también formó parte de las propuestas destacadas, con las presentaciones de Cuti y Roberto Carabajal, Los Charritos Tropicales, Los Ruiseñores de la Frontera y Sele Vera y Los Pampas.

La programación de este domingo

La última jornada del festival comenzará a las 11 con las competencias de las categorías Empanada Nacional de Famaillá y Empanada Federal.

A las 18:30 se realizarán clases magistrales a cargo de tres destacadas campeonas: Graciela Caffa, recientemente consagrada campeona mundial de la Pizza y la Empanada; Brenda Ottonelli y Cinthia Corradini.

A las 19:15 tendrá lugar la charla denominada “Leyendas de la empanada”, con la participación de Madame Papin, Chacha Vicario y Valeria Velázquez.

Uno de los momentos centrales llegará a las 20, cuando se conozcan los ganadores del campeonato de la empanada y se realice la premiación.

El cierre musical estará a cargo de Modo Kuarteto, Corazón Ranchero y Los Chama de Cristal.

De esta manera, Zapala transita la última jornada de una nueva edición de su festival gastronómico, que combina tradición, competencia, turismo y cultura, con una importante convocatoria de público en el Paseo La Estación.