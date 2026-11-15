Plaza Huincul y Cutral Co: habrá un domingo con cielo cubierto y probabilidad de tormentas

La temperatura máxima alcanzará los 23 °C durante la tarde

El pronóstico del tiempo brindado por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) para este domingo 15 de noviembre anticipa una jornada con cielo mayormente cubierto en Plaza Huincul y Cutral Co, con probabilidad de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones.

La temperatura máxima alcanzará los 23 °C durante la tarde, mientras que la mínima será de 18 °C por la noche.

En cuanto al viento, durante el día se esperan velocidades de 25 km/h, con ráfagas de hasta 28 km/h. Por la noche, disminuirá levemente, con velocidades de 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.