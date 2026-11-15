Plaza Huincul: vecinos de Altos del Sur reclaman un destacamento policial

A través de un comunicado, señalaron que hace tres años vienen solicitando la presencia de una dependencia policial en el barrio

Los vecinos del barrio Altos del Sur, de Plaza Huincul, manifestaron su preocupación por la situación de inseguridad que atraviesa el sector y reclamaron respuestas concretas de las autoridades para avanzar con la instalación de un destacamento policial.

A través de un comunicado, señalaron que hace tres años vienen solicitando la presencia de una dependencia policial en el barrio, mediante la presentación de notas ante el municipio y el Ministerio de Seguridad de Neuquén, pero aseguran que hasta el momento no obtuvieron respuestas.

Entre los principales problemas que enumeraron mencionaron robos frecuentes, daños en viviendas y el temor de las familias. También denunciaron que las cámaras de seguridad no funcionan y que la Policía local no cuenta con una unidad móvil para realizar tareas de prevención y patrullaje.

Los vecinos recordaron que anteriormente les habían prometido que el espacio donde actualmente funciona Toxicomanía sería destinado a un destacamento policial. Sin embargo, cuestionaron qué ocurrió con ese compromiso y por qué todavía no se concretó.

En este contexto, solicitaron la instalación inmediata de un destacamento policial, la reparación y conexión de las cámaras al sistema de monitoreo, mayor presencia de patrulleros y la asignación de vehículos para la fuerza policial.

Además, exigieron una respuesta formal por escrito que incluya plazos concretos para atender los reclamos.

«No pedimos un favor, pedimos vivir tranquilos», expresaron, al remarcar que la seguridad de los niños, los adultos mayores y las familias del barrio no puede seguir esperando.

Finalmente, apuntaron a la responsabilidad política del gobernador de Neuquén y del ministro de Seguridad provincial, al considerar que la concreción del destacamento depende de una decisión de las autoridades.