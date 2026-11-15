Los Campedrinos fueron protagonistas de la segunda noche de la Fiesta Nacional Tremn Tahuen

El festival tendrá este domingo su última jornada, con una programación que comenzará a las 19 horas en el Centro Cultural José Héctor Rioseco.

Con una importante convocatoria en el Centro Cultural José Héctor Rioseco, se desarrolló la segunda noche de la 39° edición de la Fiesta Nacional Tremn Tahuen, que reunió a solistas, grupos musicales, recitadores y elencos de danza en una jornada dedicada a la música y las tradiciones folklóricas.

El dúo Los Campedrinos fue uno de los grandes protagonistas de la velada. Con un espectáculo cargado de energía, talento y participación del público, los artistas lograron que los presentes cantaran y bailaran, en uno de los momentos destacados de la programación.

La noche también tuvo espacio para los reconocimientos. El intendente Ramón Rioseco entregó una distinción a la trayectoria de Milton Aguilar, referente del folclore patagónico. El reconocimiento fue recibido por su hijo.

Asimismo, se distinguió a Sofía Quesada Yáñez por sus diez años de trayectoria en la música local, en reconocimiento a su aporte a la cultura y la escena artística de la región.

El domingo será el cierre de la fiesta

La 39° edición de la Fiesta Nacional Tremn Tahuen tendrá este domingo su última jornada, con una programación que comenzará a las 19 horas en el Centro Cultural José Héctor Rioseco.

El cierre estará a cargo de Sergio Galleguillo, quien llegará al escenario para poner el broche final a tres jornadas de música, danza y celebración de las raíces folklóricas.

La entrada será libre y gratuita, por lo que se espera una nueva convocatoria de vecinos y visitantes para despedir una de las celebraciones culturales más importantes de la región.