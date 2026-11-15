Copelco informó que su chatbot de atención al asociado está fuera de servicio

La cooperativa comunicó que Andy, su asistente virtual destinado a la atención de los asociados, se encuentra momentáneamente fuera de servicio debido a problemas técnicos que están siendo evaluados por el equipo especializado.
Según precisó la entidad, el equipo especializado se encuentra trabajando en la evaluación de los problemas para restablecer el servicio a la brevedad.
Mientras se resuelve la situación, quienes necesiten realizar reclamos o consultas podrán comunicarse a través de las líneas telefónicas habilitadas por la cooperativa: 114 o 4861182.