Chos Malal: un vehículo se incendió tras chocar contra una columna de alumbrado

Sobre la Ruta Provincial N.º 43

Un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N.º 43, a la altura del barrio Uriburu de Chos Malal, terminó con un vehículo incendiado luego de impactar contra una columna de alumbrado público.

De acuerdo con las primeras informaciones, por motivos que todavía no fueron establecidos, el conductor del rodado habría perdido el control y colisionado contra la estructura. Tras el impacto, se inició un incendio que afectó al vehículo.

Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente ni se confirmó si hubo personas lesionadas.

Se espera que las actuaciones correspondientes permitan determinar cómo ocurrió el siniestro.