Centenario: murió un ciclista de 23 años tras ser atropellado en la Ruta 7

Fue embestido por un Fiat Cronos que circulaba en sentido Vista Alegre-Centenario

Un joven de 23 años falleció durante la madrugada de este domingo, luego de permanecer internado en grave estado en el Hospital Castro Rendón, como consecuencia de las lesiones sufridas en un siniestro vial ocurrido el sábado por la noche sobre la Ruta Provincial 7, a la altura de la intersección con calle 8, en Centenario.

El hecho se registró minutos antes de las 20, cuando el ciclista, que se desplazaba en una bicicleta marca Firebird, intentó cruzar la calzada y fue embestido por un Fiat Cronos que circulaba en sentido Vista Alegre-Centenario. El automóvil era conducido por una mujer que viajaba acompañada por otra persona.

Según las primeras informaciones, la conductora habría intentado evitar el impacto, pero no logró impedir la colisión. Tras el choque, perdió el control del vehículo, que terminó sobre la banquina luego de impactar contra una luminaria.

Como consecuencia del fuerte impacto, el ciclista salió despedido varios metros y sufrió lesiones de extrema gravedad en la cabeza y una de sus piernas. Fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón, donde finalmente murió durante la madrugada del domingo.

Las dos mujeres que viajaban en el automóvil también sufrieron golpes y fueron trasladadas al hospital de Centenario para recibir atención médica.

Investigan si los semáforos estaban funcionando

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar si los semáforos ubicados en la intersección funcionaban correctamente al momento del siniestro.

En ese sentido, existen versiones contrapuestas: mientras un testigo aseguró que estaban operativos, vecinos de la zona manifestaron que permanecían fuera de servicio desde el viernes. También señalaron que la iluminación del sector no funcionaba.

Además, los investigadores buscan establecer si una cámara de seguridad perteneciente a una chacra cercana pudo haber registrado el momento del impacto.

Por otra parte, personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) debió intervenir en un gabinete de Vialidad para restablecer el funcionamiento de los semáforos y las luminarias.

El testimonio de la conductora, las eventuales imágenes de las cámaras de seguridad y los resultados de las pericias serán determinantes para reconstruir la mecánica del accidente y establecer las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.