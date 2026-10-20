Figueroa en la AOG Patagonia: “competimos con los que venden en el mundo lo mismo que nosotros”

Figueroa dijo que defender Neuquén es sentarse a la mesa y acordar objetivos con el gobierno nacional

En el discurso inaugural de la Argentina Oil & Gas Patagonia, el gobernador Rolando Figueroa aseguró que Neuquén es solidaria con el resto del país porque su riqueza se redistribuye pero aseguró “hemos tomado la decisión de defender Neuquén, no podemos desaprovechar esta gran oportunidad”, remarcó y lo asoció al objetivo de que cada neuquino y cada neuquina “pueda vivir mejor”.

La exposición tiene a más de 500 empresas presentes en los diferentes stand, charlas y rondas de negocios. Todas relacionadas con la industria del petróleo y gas. Se extenderá hasta el 22 de Octubre, con entrada gratuita en el Espacio Duam de Neuquén.

En la apertura estuvo el presidente Javier Milei (ver aquí ) y luego se escuchó al gobernador Figueroa que habló sobre cómo impacta Neuquén y Vaca Muerta en el resto del país. Puso como ejemplo a las más de 5.000 empresas santafesinas, cordobesas, de Buenos Aires, de Mendoza y de La Pampa que participan en la provisión de Vaca Muerta. Y recordó que son más de 5000 empresas que también tributan en otras provincias. Pero aclaró que “lo que se factura en la provincia del Neuquén también se redistribuye en otras provincias”.



Reiteró que de un barril de exportación de petróleo sin RIGI, “tres veces más de lo que queda en la provincia se distribuye a otros estados.“Los neuquinos también estamos siendo solidarios en todo eso”, insistió.



También destacó el apoyo del gobierno nacional y reconoció que más allá de ser proyectos políticos distintos coinciden en lograr que “la Argentina sea grande y próspera de una vez por todas”. Asimismo sostuvo que “Defender Neuquén no es pelearse con el gobierno nacional, es poder sentarse a la mesa y poder acordar los objetivos en común que nosotros tenemos”.



“Es muy importante para nosotros que la buena gobernanza que tenemos en la provincia de Neuquén contribuya a que la Argentina pueda crecer como viene creciendo”, remarcó y ejemplificó que Neuquén atrae inversiones porque es una zona libre de conflicto y con paz social.



“Si a Neuquén le va bien, estamos convencidos que le va a ir bien a la Argentina, y si a la Argentina le va bien, le va a ir mejor aún a Neuquén”, sostuvo.