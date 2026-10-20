Milei en la AOG Patagonia en Neuquén: “es una pelotudez” decir que la gente se queda sin plata antes del 20 del mes

En su discurso defendió su modelo económico, desmintió que las familias no lleguen a fin de mes y llamó a replicar en todo el país el modelo de Neuquén

El presidente de la Nación, Javier Milei, fue parte de la inauguración de la Argentina Oil & Gas Patagonia, que comenzó ayer en Neuquén capital. En su discurso defendió su modelo económico, desmintió que las familias no lleguen a fin de mes y llamó a replicar en todo el país el modelo de Neuquén

Los índices de consumo para las ventas minoristas están en descenso y el 65,3% de los encuestados agota sus ingresos a más tardar el día 20, de acuerdo con el Monitor de Opinión Pública de septiembre, elaborado por Zentrix Consultora.

El presidente Javier Milei ante empresarios del sector energético, calificó esa afirmación como una “pelotudez que impulsó el kirchnerismo” y preguntó: “Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”. “La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa”, agregó.

Milei eligió la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén, para presentar estadísticas y números de la macro economía para explicar el crecimiento del área hidrocarburífera. Se refirió al avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, una obra de unos 3 mil millones de dólares que permitirá exportar alrededor de 15 mil millones de dólares anuales, y recordó el acuerdo con Estados Unidos por 7 mil millones de dólares para el desarrollo de infraestructura crítica. Ante un auditorio compuesto por referentes de operadoras, empresas de servicios y trabajadores petroleros, el mandatario cerró su discurso con una consigna directa: “Miremos a Neuquén y busquemos replicar esto en todo el país”. Y luego felicitó al gobernador Rolando Figueroa por el trabajo realizado.

Para Milei, el éxito neuquino no depende solo de los recursos. “La formación estuvo siempre ahí, pero lo que cambiaron fueron las reglas”, explicó. Según el mandatario, para atraer inversión no alcanza con tener talento ni recursos naturales, y la Argentina tuvo ambos durante 100 años sin evitar el empobrecimiento. Su diagnóstico apunta a las instituciones: las que generan mayor prosperidad son las que defienden “la vida, la libertad y la propiedad”.

Como hito de ese cambio, mencionó la liberación del precio del petróleo con el DNU 70/23 durante la primera semana de gobierno, que según él eliminó el barril criollo. Atribuyó a esa política el boom actual.