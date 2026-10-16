Mientras se reparan calles rotas por la lluvia, Larraza recordó que por años no se hicieron obras de asfalto

El jefe comunal explicó que había muchas obras en proceso y que ello empeoró el tránsito por las calles

Lo excepcional del clima genera múltiples inconvenientes tanto en Plaza Huincul como en Cutral Co. Las familias que viven en calles de tierra sufren los continuos problemas que provoca el suelo arcilloso típico de la zona y la continua precipitación de agua.

En los días que cedió un poco la lluvia, se realizaron tareas de reparación contra reloj, pero a sabiendas de que los problemas persistirán. Si no sabés por qué llueve tanto esta primavera, leé esta nota 👇🏼

La situación es diferente en Cutral Co y Plaza Huincul porque la cantidad de calles asfaltadas en Cutral Co es mayor. Claro que en las calles cutralquenses que son de tierra o de zona rural (como barrio Monte Hermoso), la lluvia también hizo estragos. Pero lo cierto es que en Huincul los problemas abarcan más calles.

Ante las múltiples quejas de vecinos, el intendente Claudio Larraza explicó que “algunos barrios se vieron más afectados que otros porque estaban en obras, ya sea por cordón cuneta, por cloacas, por redes de gas, había movimientos de suelo y eso también perjudicó el tránsito porque hubo lluvia durante muchos días”.

Larraza dijo “no es novedad que en Plaza Huincul faltan calles de asfalto, eso no es novedad, viene de décadas de falta de obras, nosotros lo que queremos es tener una ciudad más asfaltada, pero antes había que hacer los servicios previamente, de cloacas, de agua, de gas”. Y resaltó que se está trabajando en eso, que ya se finalizó el asfalto en el barrio Centenario y que en este mes se licitará lo que resta del barrio Otaño. “Falta el 50% del asfalto en Plaza Huincul, esa es la realidad, la obra se retrasa?, si, yo doy explicaciones porque se retrasa pero los motivos están a la vista”, dijo en una entrevista.

Y también explicó que apenas el clima lo permita se asfaltará la rotonda sobre la ruta 17, a la que solamente resta ponerle la capa asfáltica pero se tiene que hacer sobre un terreno seco, no puede realizarse sobre la humedad.

En estos días que cayó menos lluvia, se realizaron reparaciones en Zona de Chacras, Altos del Sur, barrio Norte, que son los más complicados. “Son factores climáticos adversos, que tenemos que suplir con trabajo nada más, es con trabajo y con responsabilidad y con equipo que es lo más importante”, dijo Larraza.

Desde la Municipalidad de Plaza Huincul también se mencionó que además del trabajo en calles de tierra se realiza el mantenimiento vial en distintos sectores como las arterias asfaltadas que resultaron afectadas por las lluvias.

Además de los trabajos de relleno y acondicionamiento en calles de tierra, comenzaron las tareas de bacheo en sectores asfaltados que presentan mayores deterioros, para mejorar las condiciones de circulación. El trabajo de los equipos municipales continúa en las calles, con intervenciones destinadas a mantener la transitabilidad y dar respuesta a las necesidades de cada barrio.