¿Por qué llueve tanto en esta primavera? Una explicación sobre el fenómeno El Niño

La previsión indica que va a continuar así hasta diciembre y después lloverá menos que ahora, pero más que en el resto de los veranos

El Niño es un patrón de climático natural que este año tendrá su versión más extendida. Lo que provoca es lluvia de mayor o menos intensidad, según la región.

Todos los años, el agua cálida del Océano Pacífico se traslada hacia Oceanía y Asia gracias a los vientos alisios, entonces afloran las aguas frías con más nutrientes y las estaciones siguen su curso. Pero hay años, como este 2026 que los vientos son débiles y el agua cálida no se va, se queda en la costa sudamericana y ello provoca que se altere la presión atmosférica y que las tormentas se trasladen hacia Sudamérica.

Entonces la respuesta de porqué llueve tanto es que hay más temperatura en el agua del océano Pacífico. Y así estamos. Esta modificación en la frecuencia e intensidad de las lluvias afectará más gravemente al norte de Argentina. Las crecidas de ríos y arroyos ya afectan a grandes extensiones de tierras, al ganado, a la cosecha y también al turismo porque tuvieron que cerrarse parques nacionales, como las Cataratas del Iguazú.

En la Patagonia norte estamos con alerta amarilla de lluvias de moderada intensidad. Si ya miraste el pronóstico extendido para Cutral Co y Plaza Huincul podrás advertir que van a seguir las lluvias, al menos una semana más, incluso continuar hasta fin de año, porque El Niño debería terminar en octubre o noviembre, pero se extendió la previsión de que siga hasta febrero de 2027.

No es probable que deje de llover en los próximos días o semanas. Ello porque desde la Organización Mundial de la Meteorología se informó que hay un 100% de probabilidad de que los picos mayores de lluvias sean entre octubre y diciembre, es decir que recién está empezando. Y que se extienda hasta marzo, con más lluvia de lo habitual y una temperatura más baja. Finalmente podría ceder en otoño de 2027.