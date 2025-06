IFD 14: habrá jornada de cine, filosofía y testimonios del exilio

Este jueves 19 de junio a las 18:30 horas, el Instituto Superior de Formación Docente N°14 será escenario de una actividad especial enmarcada en la construcción de memoria colectiva y reflexión crítica sobre la última dictadura cívico-militar en Argentina.

La jornada, organizada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ex Presos Políticos (AFADDEPP), H.I.J.O.S. de Cutral Co y Plaza Huincul y la seccional de ATEN Cutral Co y Plaza Huincul, contará con la proyección de la película “Derribando muros”, seguida de la lectura de textos y un espacio de análisis y debate filosófico.

Como parte fundamental de la actividad, se compartirán los testimonios de tres mujeres que vivieron en carne propia la represión del Estado durante los años del terrorismo de Estado:

Dora Segue , secuestrada siendo adolescente en 1976, aportará su relato como sobreviviente.

, secuestrada siendo adolescente en 1976, aportará su relato como sobreviviente. Viviana Reissig , quien fuera estudiante en ese período y hoy es docente jubilada, compartirá su experiencia de exilio interno.

, quien fuera estudiante en ese período y hoy es docente jubilada, compartirá su experiencia de exilio interno. Libertad Arana, también docente jubilada, relatará su historia de exilio junto a sus dos hijas en Francia, adonde se vio forzada a emigrar en 1977, regresando al país recién en 1985.

La propuesta busca promover un espacio de encuentro intergeneracional en torno a la memoria, la verdad y la justicia, valores fundamentales para el fortalecimiento democrático y la defensa de los derechos humanos.

El evento se enmarca en las actividades que impulsan las organizaciones locales de derechos humanos y el gremio docente, bajo el lema “43 años en las aulas y en las calles”, recordando el compromiso ininterrumpido con la educación y la memoria. Además, ATEN seccional Cutral Co – Plaza Huincul conmemora este año medio siglo de historia sindical.

La invitación está abierta a estudiantes, docentes, familias y a toda la comunidad que desee participar de este espacio de diálogo, escucha y aprendizaje colectivo.