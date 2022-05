El traslado del cuerpo del vecino Andrés Ponce que la semana pasada falleció en Santiago de Chile ya comenzó. Será por vía terrestre y a través del paso internacional Pino Hachado.

Se estima que este martes, alrededor del mediodía -de no surgir otro inconveniente o demora- esté en el ingreso a Cutral Co y se lo esperará a la altura del aeropuerto de Cutral Co. Desde allí se dispondrá una caravana para acompañar sus restos hasta la capilla Inmaculada, situada en el barrio Otaño -en Formosa y Entre Ríos – de Plaza Huicul donde se realizará una ceremonia.

Andrés Ponce falleció en el país trasandino donde había viajado y su deceso enlutó a familiares y amigos, pero también a una gran parte de la comunidad donde tenía una activa participación en los temas sociales.