La obra “El sueño de la semilla” se presenta en Cutral Co para recorrer el ser neuquino desde la naturaleza

La presentación será este domingo 29 de noviembre y es un recorrido por el ser neuquino y su relación con la naturaleza

El Ballet Folklórico Municipal de Cutral Co volverá a poner en escena “El sueño de la semilla” (Nguilliu Pewma), una propuesta artística que combina danza folklórica, teatro y efectos visuales, inspirada en un relato mapuche. La presentación será el domingo 29 de noviembre.

La obra, que tuvo su estreno en 2025, propone una experiencia inmersiva a través del viaje de una semilla y su vínculo con la naturaleza y la humanidad, en un recorrido que integra elementos de la cultura, el movimiento y la expresión escénica.

Además es una propuesta de recorrido por la idiosincracia neuquina. Es una obra que nació de la creatividad de Gabriela Marín y Rulo Hernández y un poco busca representar la forma de ver la vida de los neuquinos, su paisaje, su manera de transmitir al mundo. Y además apela al cuidado de la tierra.

El espectáculo dura 45 minutos y tiene intervenciones de los bailarines debajo del escenario por eso la convocatoria es para mayores de 12 años.

La nueva presentación tendrá lugar en el Centro Cultural José Héctor Rioseco. La apertura de sala está prevista para las 19:30.

El espectáculo representa una nueva oportunidad para disfrutar de la producción artística del Ballet Folklórico Municipal, que recupera una historia de raíz mapuche a través de una puesta que fusiona distintas disciplinas escénicas.