Cutral Co: convocan a extranjeros a empadronarse para el padrón electoral municipal

La convocatoria está dirigida a quienes tengan al menos cinco años de residencia inmediata anterior al comicio dentro del ejido municipal

La Junta Electoral Municipal de Cutral Co convocó a ciudadanos extranjeros mayores de 16 años que cumplan con los requisitos de residencia y documentación a empadronarse, así como a realizar reclamos o impugnaciones sobre el padrón electoral existente.

La convocatoria está dirigida a quienes tengan al menos cinco años de residencia inmediata anterior al comicio dentro del ejido municipal y cuenten con Documento Único de Identidad.

El trámite podrá realizarse desde este miércoles 26 de noviembre y hasta el 9 de diciembre inclusive, en la sede de la Junta Electoral Municipal, ubicada en Chubut 953, en Cutral Co.

La atención será de 8 a 17 horas. Durante ese período, los interesados podrán solicitar su incorporación al padrón o efectuar los reclamos e impugnaciones que consideren pertinentes.