Rioseco y Figueroa anunciaron el acuerdo político entre el FyPN y Comunidad para el 2027

La conferencia de prensa se realizó en Neuquén.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco y el gobernador Rolando Figueroa confirmaron hoy el acuerdo político alcanzado para las elecciones del 14 de febrero de 2027.

El jefe comunal cutralquense detalló que, en principio, tuvieron desconfianza, pero conforme pasó el tiempo fueron construyendo un trabajo “conjunto”. En esa tarea fueron encontraron las coincidencias en la visión y la mirada que tienen sobre la defensa de la educación, la salud públicas y el desarrollo económico.

Por su parte, el gobernador Figueroa subrayó que se focalizaron en las “coincidencias” que son muchas más que las diferencias.

En cuanto al esquema de boletas, respondieron que el Frente y la Participación Neuquina, -FyPN- el espacio político de Rioseco irá como colectora a nivel provincial de Comunidad. Mientras que el espacio de Figueroa (Comunidad) será colectora del intendente Rioseco en Cutral Co, a nivel local.

Sobre el PJ, el partido político con el que el FyPN integraron un frente, Rioseco señaló que “siempre fuimos independientes” pero se conseguirá reunir para estos comicios.

En cuanto a la aparición del exgobernador Jorge Sobisch y su acuerdo con Carlos Quintriqueo, Rioseco señaló que es respetuoso de las propuestas de todos los candidatos y existe la democracia.