La Justicia Electoral aprobó el cronograma para las elecciones provinciales

En el caso de la comarca petrolera, la resolución incluye a Cutral Co y Plaza Huincul dentro del Distrito Escolar N.º 2, donde se elegirán tres consejeros escolares titulares y dos suplentes.

La Justicia Electoral de Neuquén aprobó oficialmente el cronograma electoral para los comicios provinciales convocados para el próximo 14 de febrero de 2027, jornada en la que se elegirán autoridades provinciales, municipales, integrantes de comisiones de fomento y consejeros escolares en distintos puntos de la provincia.

La resolución fue firmada este 11 de noviembre por el juez electoral Jorge Rubén Sepúlveda, en el marco de la convocatoria dispuesta por el Poder Ejecutivo provincial mediante el Decreto N.º 1860/2026.

En esa jornada, los neuquinos deberán elegir gobernador y vicegobernador, además de renovar las 35 bancas titulares y 18 suplentes de la Legislatura provincial.

También se elegirán intendentes y concejales en 13 municipios, integrantes de comisiones municipales en otras 10 localidades y presidentes de comisiones de fomento en 21 comunidades. A su vez, se votarán representantes de los consejos escolares correspondientes a los 14 distritos educativos establecidos en la resolución.

Boleta Única Electrónica en toda la provincia

Uno de los puntos centrales de la resolución es la confirmación de que los comicios se realizarán mediante el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) en todo el territorio neuquino, conforme a lo establecido por la Ley Electoral Provincial N.º 3053.

La Justicia Electoral también dispuso que se informe sobre el estado del proceso de contratación del servicio necesario para implementar este mecanismo de votación.

Quiénes estarán habilitados para votar

De acuerdo con la normativa vigente, el voto será obligatorio para los ciudadanos argentinos mayores de 18 años y hasta los 75 años.

En tanto, podrán votar de manera optativa los jóvenes de 16 y 17 años que hayan cumplido esa edad al momento de los comicios, así como las personas mayores de 75 años.

La resolución contempla además la participación de ciudadanos extranjeros mayores de 16 años que se encuentren inscriptos en el Registro de Electores Extranjeros, quienes podrán sufragar en las mesas especialmente constituidas.

Qué establece para Cutral Co y Plaza Huincul

En el caso de la comarca petrolera, la resolución incluye a Cutral Co y Plaza Huincul dentro del Distrito Escolar N.º 2, donde se elegirán tres consejeros escolares titulares y dos suplentes.

La convocatoria también contempla la elección de autoridades municipales en distintas localidades de Neuquén, aunque Cutral Co y Plaza Huincul no figuran entre los municipios incluidos en el listado de renovación de intendentes y concejales de esta convocatoria.

Organización del proceso electoral

La Justicia Electoral estableció, además, la habilitación de días y horarios inhábiles y de la feria judicial de enero de 2027 para garantizar el cumplimiento de los plazos del proceso electoral.

Los partidos y alianzas que tengan intención de participar deberán manifestar formalmente su voluntad de presentar candidatos mediante el sistema de Ingresos Web del Poder Judicial. También deberán designar apoderados y fiscales informáticos, conforme a las disposiciones del Código Electoral Provincial.

Por otra parte, se avanzará con la designación de autoridades de mesa, delegados y personal técnico para los establecimientos de votación.

La resolución prevé también un relevamiento de los lugares donde funcionarán las mesas electorales y el desarrollo de una campaña de información pública sobre el funcionamiento de la Boleta Única Electrónica y las modalidades de ingreso y egreso de los establecimientos.

El cronograma electoral aprobado será publicado en el sitio oficial del Poder Judicial de Neuquén, donde también estarán disponibles los formularios, instructivos y guías para las agrupaciones políticas.

Con la aprobación del cronograma, la provincia comienza formalmente a transitar las distintas etapas administrativas y políticas que desembocarán en las elecciones del 14 de febrero de 2027.