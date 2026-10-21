Una camioneta chocó contra un equino durante la madrugada en la Ruta 5

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este miércoles sobre la Ruta Provincial 5, a unos 20 kilómetros de Carranza, cuando una camioneta impactó contra un equino que se encontraba sobre la calzada.
El hecho fue reportado alrededor de las 2:40, lo que motivó la intervención de bomberos voluntarios. Desde el cuartel se dispuso la salida de dos dotaciones.
Al arribar, los equipos de emergencia asistieron al conductor del vehículo, un hombre mayor de edad, quien fue evaluado por personal del hospital local y no presentó lesiones.
En el operativo participaron Bomberos Voluntarios, personal policial de Añelo y Rincón de los Sauces y trabajadores del hospital local.