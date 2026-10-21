Qué dice el pronóstico para este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este miércoles una jornada con lluvias débiles y dispersas en el día y hacia la noche tormentas eléctricas en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 19° Centígrados y la mínima de 10°. El viento se presentará del noreste a 19 kilómetros con ráfagas de 19 kilómetros. Para la noche, rotará al este a 23 kilómetros con ráfagas de 40 kilómetros.
El cielo estará cubierto en el día y a la noche se presentará con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones.
Para el jueves se espera una temperatura máxima de 14° y la mínima de 11° Centígrados.