Plaza Huincul propone una jornada de ecocanje por el Día del Cambio Climático

A cambio, los participantes podrán obtener semillas y tierra fértil.

Plaza Huincul impulsa una jornada de ecocanje en el marco del Día del Cambio Climático, con el objetivo de promover la separación de residuos, el reciclaje y la concientización ambiental en la comunidad.

La propuesta se desarrollará el viernes 23 de octubre, de 9 a 13, en el hospital zonal Aldo Maulu, y busca incentivar la participación de los vecinos mediante el intercambio de residuos por insumos destinados a la siembra y el cuidado de las plantas.

Durante la jornada se recibirán plásticos limpios y secos, papel y cartón limpios y secos, pilas y medicamentos vencidos o en desuso. A cambio, los participantes podrán obtener semillas y tierra fértil.