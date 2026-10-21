Plaza Huincul capacitó a productores para construir corrales con neumáticos en desuso

Estuvo a cargo de técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Zapala

Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Capacitación y en conjunto con la dirección de Ambiente y Seguridad e Higiene, llevó adelante una capacitación destinada a productores caprinos y ovinos de la ciudad y zonas aledañas.

La actividad tuvo como eje la construcción de corrales a partir de la reutilización de neumáticos en desuso, con el objetivo de brindar una alternativa para el aprovechamiento de este tipo de residuos y su incorporación a la infraestructura productiva.

La capacitación estuvo a cargo de técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Zapala, quienes brindaron conocimientos y herramientas sobre las posibilidades de utilización del caucho de los neumáticos en el ámbito rural.

También participaron técnicos del área de Producción de la Provincia del Neuquén, quienes formaron parte del intercambio con los productores y aportaron conocimientos vinculados con la actividad productiva.