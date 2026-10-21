“Noche de compras navideñas”, la iniciativa que impulsan en Cutral Co

Un proyecto de ordenanza para que se impulsen las ventas, se fortalezcan los comerciantes y emprendedores, se genere un movimiento económico en la ciudad.
En este sentido el concejal Fabián Godoy (Movimiento de Integración y Desarrollo) elevó la propuesta que crea la “Noche de Compras Navideñas de Cutral Co”. Se busca incentivar el consumo local, acompañar a quienes trabajan y emprenden en la ciudad.
La iniciativa propone que todos los años, el último sábado anterior a Navidad, el centro de Cutral Co se transforme en un gran paseo comercial, gastronómico, cultural y recreativo, con actividades gratuitas para vecinos y visitantes.
La implementación sería un proyecto que contempla para la calle Roca se convierta temporalmente en un paseo peatonal, con artesanos, emprendedores, juegos infantiles, artistas locales y distintas propuestas recreativas.
Por su parte, la plaza San Martín será el punto de encuentro gastronómico, con food trucks, puestos de comidas, mesas y espacios para disfrutar en familia.
Los comercios podrán adherir voluntariamente, extender sus horarios de atención y ofrecer descuentos, promociones y oportunidades especiales para las compras navideñas.
“Muchas veces nuestros vecinos viajan a otras localidades para realizar sus compras de Navidad. Con esta propuesta queremos generar un motivo más para que elijan comprar en Cutral Co, acompañando a nuestros comerciantes, emprendedores y trabajadores”, dijo Godoy.
El concejal destacó que cada compra realizada en la ciudad contribuye a sostener la actividad comercial, el empleo y la economía de las familias locales.
“Detrás de cada comercio hay una familia, detrás de cada emprendimiento hay esfuerzo y detrás de cada venta hay una oportunidad de seguir creciendo. Tenemos que acompañar a quienes todos los días levantan sus persianas y apuestan por nuestra ciudad”.