“Noche de compras navideñas”, la iniciativa que impulsan en Cutral Co

Es una propuesta que lleva adelante el concejal Fabián Godoy (MID).

Un proyecto de ordenanza para que se impulsen las ventas, se fortalezcan los comerciantes y emprendedores, se genere un movimiento económico en la ciudad.

En este sentido el concejal Fabián Godoy (Movimiento de Integración y Desarrollo) elevó la propuesta que crea la “Noche de Compras Navideñas de Cutral Co”. Se busca incentivar el consumo local, acompañar a quienes trabajan y emprenden en la ciudad.

La iniciativa propone que todos los años, el último sábado anterior a Navidad, el centro de Cutral Co se transforme en un gran paseo comercial, gastronómico, cultural y recreativo, con actividades gratuitas para vecinos y visitantes.

La implementación sería un proyecto que contempla para la calle Roca se convierta temporalmente en un paseo peatonal, con artesanos, emprendedores, juegos infantiles, artistas locales y distintas propuestas recreativas.

Por su parte, la plaza San Martín será el punto de encuentro gastronómico, con food trucks, puestos de comidas, mesas y espacios para disfrutar en familia.

Los comercios podrán adherir voluntariamente, extender sus horarios de atención y ofrecer descuentos, promociones y oportunidades especiales para las compras navideñas.

“Muchas veces nuestros vecinos viajan a otras localidades para realizar sus compras de Navidad. Con esta propuesta queremos generar un motivo más para que elijan comprar en Cutral Co, acompañando a nuestros comerciantes, emprendedores y trabajadores”, dijo Godoy.

El concejal destacó que cada compra realizada en la ciudad contribuye a sostener la actividad comercial, el empleo y la economía de las familias locales.

“Detrás de cada comercio hay una familia, detrás de cada emprendimiento hay esfuerzo y detrás de cada venta hay una oportunidad de seguir creciendo. Tenemos que acompañar a quienes todos los días levantan sus persianas y apuestan por nuestra ciudad”.