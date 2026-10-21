Neuquén recibe a la Preselección Argentina U15 masculina de básquet con la presencia de tres jugadores locales

Felipe Navarrete y Ramiro Caparroz son los representantes de la comarca

La provincia de Neuquén es sede de la concentración de la Preselección Argentina U15 masculina de básquetbol entre el 18 y el 23 de octubre, con la participación de 18 jugadores en el marco de la preparación hacia la AmeriCup U16 de 2027.

Esta actividad corresponde a la segunda etapa del programa organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) durante el mes de octubre. La primera fase se desarrolló del 13 al 18 de octubre en el CeNARD (Buenos Aires) con 15 basquetbolistas, completando una nómina total de 23 convocados entre ambas instancias.

Estas jornadas dan continuidad a los cuatro Campus Regionales de Desarrollo celebrados en Santa Rosa, Las Breñas, Pergamino y FeBAMBA, donde se evaluó a 80 deportistas de todo el país.

El cuerpo técnico está integrado por Mauro Polla, Lorenzo Ayunta, Mauricio Santángelo y Marcos Bonicatto. Entre los 18 basquetbolistas citados figuran tres representantes de clubes neuquinos: Ramiro Caparroz y Felipe Navarrete (Pérfora) y Lucas Giorgetti (Independiente). Caparroz formó parte también de la concentración previa en Buenos Aires. Asimismo, integra la nómina el deportista rionegrino Lorenzo Ojeda, de Atenas de Carmen de Patagones.

La lista de citados la completan Pedro Amadei (Instituto), Benicio Ávalos Spotorno (Obras Sanitarias), Genaro Ayala (Ameghino), Lorenzo Cabrera (Villa San Martín), Cayetano Catapano (Imperio Juniors), Tiziano Galeone (Boca Juniors), Galo García (Obras Sanitarias), Jano Lamberti (El Tala), Facundo Madinier (Tres de Febrero), Luca Merico (Ferro Carril Oeste), Lucas Peralta (Náutico Avellaneda), Facundo Requejo (Atlético Rafaela), Dante Rodríguez (Náutico Zárate) y Santino Rossini (Náutico Avellaneda).

El cronograma incluye dos encuentros amistosos frente al seleccionado neuquino U-17, equipo que se prepara para disputar los Juegos de la Araucanía:

Miércoles 21 de octubre: Primer partido a las 21:00 horas.

Primer partido a las 21:00 horas. Jueves 22 de octubre: Segundo encuentro a partir de las 19:00 horas en las instalaciones del club Centro Español de Plottier.

La organización del evento se ejecuta de forma conjunta entre la Federación Neuquina de Básquet, el Municipio de Neuquén y el Gobierno de la Provincia del Neuquén, sumado a la colaboración de los clubes afiliados.