Lautaro Busi obtuvo su primera victoria nacional en el circuito argentino de pádel juvenil

Fue en la categoría sub 14

El jugador de Cutral Co, Lautaro Busi, consiguió su primera victoria en la categoría Sub-14 durante la octava fecha de la Liga Argentina de Menores de Pádel, celebrada en el Premium APA Center de Pilar, provincia de Buenos Aires. Con un marcador de 6-2 y 6-2, el deportista logró el pase a la Zona Campeonato del certamen.

En la instancia de octavos de final, Busi disputó un encuentro que se definió en tres sets. Aunque no accedió a la siguiente ronda, la participación le permitió enfrentarse a competidores de alto nivel dentro de su proceso de preparación deportiva.

En materia de clasificaciones, el representante local ocupa el primer lugar del ranking neuquino en la categoría Sub-14. A su vez, se ubica entre los 100 mejores jugadores del país y dentro de los 150 primeros a nivel americano.

Como parte de sus compromisos deportivos, Busi competirá los días 7 y 8 de noviembre en el torneo Promesas del Pádel Argentino, que se llevará a cabo en la ciudad de Tandil. El atleta asistirá tras recibir una invitación para participar en el certamen, donde se medirá con jugadores de distintas provincias.