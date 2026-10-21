Lautaro Busi obtuvo su primera victoria nacional en el circuito argentino de pádel juvenil

El jugador de Cutral Co, Lautaro Busi, consiguió su primera victoria en la categoría Sub-14 durante la octava fecha de la Liga Argentina de Menores de Pádel, celebrada en el Premium APA Center de Pilar, provincia de Buenos Aires. Con un marcador de 6-2 y 6-2, el deportista logró el pase a la Zona Campeonato del certamen.
En la instancia de octavos de final, Busi disputó un encuentro que se definió en tres sets. Aunque no accedió a la siguiente ronda, la participación le permitió enfrentarse a competidores de alto nivel dentro de su proceso de preparación deportiva.
En materia de clasificaciones, el representante local ocupa el primer lugar del ranking neuquino en la categoría Sub-14. A su vez, se ubica entre los 100 mejores jugadores del país y dentro de los 150 primeros a nivel americano.
Como parte de sus compromisos deportivos, Busi competirá los días 7 y 8 de noviembre en el torneo Promesas del Pádel Argentino, que se llevará a cabo en la ciudad de Tandil. El atleta asistirá tras recibir una invitación para participar en el certamen, donde se medirá con jugadores de distintas provincias.