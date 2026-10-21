En el jardín N° 35 convocan a las familias para anotar a niños y niñas para el 2027

En la escuela infantil N° 35 está todo dispuesto para la inscripción en el ciclo 2027. Se informó que las familias podrán realizar la inscripción en línea ingresando a: https://inscripciones.neuquen.edu.ar/
En el sitio oficial se podrá conocer las fechas, requisitos y salas disponibles. El número de teléfono es 4960550.
Estas son las fehas: Sala de 4 años será del 2/11 al 3/11 Inscripción ONLINE O PRESENCIAL
Documentación a presentar:
Fotocopia del DNI del niño/a.
Acta de nacimiento.
Carnet de vacunas (fotocopia).
Ante cualquier consulta comunicate al: 4960550
Para aspirantes a sala de 3 años:
Del 4/11 al 5/11 inscripción Presencial.
Documentación a presentar:
Fotocopia del DNI del niño/a.
Acta de nacimiento.
Carnet de vacunas (fotocopia).
Para aspirantes a sala de 2 años:
6 de noviembre Inscripción PRESENCIAL
Documentación a presentar:
Fotocopia del DNI del niño/a.
Acta de nacimiento.
Carnet de vacunas (fotocopia).
Para aspirantes a sala de 1 año:
6 de noviembre Inscripción PRESENCIAL
Documentación a presentar:
Fotocopia del DNI del niño/a.
Acta de nacimiento.
Carnet de vacunas (fotocopia).