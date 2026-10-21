Cutral Co trasladó el acto por su 93° aniversario al Gimnasio Municipal

La recepción de banderas está prevista para las 9:10, mientras que el acto oficial comenzará a las 10

Debido a las condiciones climáticas, el desfile cívico-militar previsto por el 93° aniversario de Cutral Co fue suspendido. En tanto, el acto oficial se realizará este jueves 22 de octubre en el Gimnasio Municipal General Enrique Mosconi.

La ceremonia contará con la participación de las instituciones educativas y sus respectivas banderas de ceremonia.

Según se informó, la recepción de banderas está prevista para las 9:10, mientras que el acto oficial comenzará a las 10. Además, las agrupaciones que estaban inscriptas para participar del desfile fueron invitadas a presenciar el acto conmemorativo.