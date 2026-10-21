Cutral Co: lanzan la quinta edición del sorteo al buen contribuyente

Será requisito contar con la adhesión a la factura electrónica y tener constituido el domicilio fiscal.

La quinta edición del Sorteo al Buen Contribuyente Electrónico ofrecerá dos autos 0 km y tres órdenes de compra de $5.000.000 cada una. La iniciativa está dirigida a los contribuyentes que cumplan con las obligaciones tributarias y estén adheridos a la factura electrónica y al domicilio fiscal.

Para participar, los contribuyentes deberán encontrarse al día con sus obligaciones al 30 de diciembre de 2026. Además, será requisito contar con la adhesión a la factura electrónica y tener constituido el domicilio fiscal.

Según la información difundida, el sorteo se realizará entre el 15 y el 20 de enero de 2027.