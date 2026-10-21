Cortan la Ruta 5 a la altura de puente Carranza por tiempo indeterminado

Se ruega a los conductores respetar las indicaciones.

El corte preventivo de la Ruta provincial N° 5 se dispuso este miércoles 21, a partir de las 11:25. Se indicó a todos los usuarios que debido al incremento significativo del caudal del arroyo Carranza, se adoptó esa medida.

La circulación se interrumpió a la altura del Puente Carranza, “por tiempo indefinidohasta que las condiciones permitan garantizar la seguridad vial”.

Por otra parte, se solicita a los conductores respetar la señalización, no intentar atravesar el sector afectado y seguir las indicaciones del personal de obra.