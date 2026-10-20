Restablecieron la circulación en la Ruta Provincial 5 a la altura del puente Carranza

La circulación vehicular sobre la Ruta Provincial N.º 5, a la altura del Puente Carranza, fue restablecida este martes 20 de octubre, luego de que se registrara una disminución en el caudal del arroyo Carranza.
La habilitación se produjo alrededor de las 14:35, según se informó oficialmente.
No obstante, las autoridades advirtieron que, ante un eventual nuevo incremento del caudal, podrían disponerse cortes preventivos e intermitentes para preservar la seguridad de quienes transitan por el sector.
Se recomienda a los conductores circular con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización y las indicaciones del personal de obra.