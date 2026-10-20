Pymes petroleras neuquinas están ante el enorme desafío de rastrear costos y pensar en asociarse para competir

En la AOG Patagonia, las empresas pymes estuvieron presentes y debatieron su realidad

En el primer día de la AOG Patagonia 2026, se realizó un evento en el stand del Centro Pyme Adeneu que convocó a referentes del empresariado neuquino y autoridades provinciales.

En las mesas se escuchaban charlas sobre costos, competitividad, derechos adquiridos y competencia desleal. Es que la industria petrolera está lejos de ser un lugar apacible, es un campo árido en el que se debe luchar por cada metro para no perder terreno. Se buscan ventajas competitivas y para las pymes neuquinas eso tiene que ver directamente con el gobierno provincial.

En las dos caras de la moneda está Javier Valdez, empresario, prosecretario de CEIPA y director ejecutivo del Centro PyME-ADENEU. Hablar con él es escuchar una voz optimista pero también crítica de la actual situación empresarial neuquina.

En principio, Váldez valora como muy positivo el trabajo realizado por Centro Pyme para certificar empresas neuquinas. Ese certificado les abre las puertas con las empresas “del primer anillo (las más grandes) que lo solicitan para poder invitarlas (a las pymes) a cotizar y ser proveedoras. Sé que esto se está cumpliendo porque hay muchas empresas quieren tenerlo pero no cumplen con los requisitos que exige la ley. Entonces esto para nosotros es una gran herramienta y vemos que es gran resultado que estamos teniendo para el compre local”, dice.

El certificado de empresa neuquina a veces no alcanza porque la cotización de las locales queda muy lejos de lo que ofertan empresas foráneas. Y allí Valdéz asegura que la dificultad principal es que las empresas neuquinas recién “estamos aprendiendo de a poco en esto de trabajar mucho en costos. Hoy el escenario que se nos presenta para nuestros clientes es diferente al que veníamos trabajando y sabemos que tenemos que cuidar mucho cuando nosotros vamos a presentarnos en una licitación porque la apertura de costos que hoy se pide desde cada cliente es muy estrecha, tenemos que ser muy profesionales y muy puntillosos al momento de presentar una oferta”.

En muchos casos ese “trabajar en costos” implica identificar costos ocultos, a que simple vista parece que no son relevantes, como tiempos de traslado, imprevisión en las compras y otros ítems que pueden hacer la diferencia. “Creo que costos ocultos a lo mejor no era una variable con la cual nosotros (los empresarios pymes neuquinos) estábamos acostumbrados a trabajar y yo creo que ahí nace todo, cómo nosotros nos acomodamos a este nuevo mercado, las empresas locales estamos acostumbrados a los grandes cambios y sé que pronto vamos a revertir esto”, dijo Valdéz respecto de las pérdidas de contratos que muchas empresas neuquinas han sufrido en los últimos años.

Aparece a primera vista la decisión de empresas de Cutral Co y Plaza Huincul de reagruparse nuevamente en otra cámara empresarial por fuera de CEIPA, que las había representado históricamente. “Dividir no suma, resta”, dijo Valdéz y aseguró que “cada uno de los miembros de la Comisión Directiva de CEIPA nos preocupamos para ver en qué podemos ayudar, en la situación particular de cada empresa, con la información que nos comparten”.

Si uno de los puntos claves son los costos y su análisis, otro gran desafío es pensar en asociarse con empresas que llegan en búsqueda de oportunidades. “Asociatividad, escuchamos esa palabra y es como que nos asusta. No, no tiene que ser para nosotros una preocupación, al contrario, tenemos que aprender a descubrir cuáles son aquellas empresas que están interesadas en entrar en el mercado y que de pronto están buscando, ser alguien o esa puerta para poder ingresar en el mercado y creo que ahí tenemos una gran oportunidad a las empresas locales. Claro, que es una visión bastante diferente a la que suele tener, ¿no? El empresario neuquino no piensa así por eso digo, ahí es tenemos que cambiar nuestra mentalidad”, opinó Valdéz.

Y es que el empresario neuquino petrolero sabe de su trabajo. “Ninguna empresa foránea va a saber más que nosotros de cómo se hace el trabajo, porque el que nunca estuvo en el campo no sabe lo qué, esa es la fortaleza que debemos explotar”, consideró.

En la recepción del Centro Pyme Adeneu estuvo el Guillermo Koenig, ministro de Economía, Producción e Industria y presidente del Centro PyME-ADENEU, Diego García Rambeaud, secretario de Producción e Industria, Juan Manuel Morales, subsecretario de Industria, Anabel Lucero Idizarri, gerente general del Centro PyME-ADENEU, Daniel González, vicepresidente ejecutivo del Centro PyME-ADENEU y secretario de FECENE y Mauricio Uribe, presidente de FECENE.