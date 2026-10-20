La subsecretaría de Familia y Culto de Cutral Co realiza un relevamiento de instituciones religiosas

La subsecretaría de Familia y Culto de la Municipalidad de Cutral Co informó que se encuentra realizando un relevamiento de datos de todas las instituciones religiosas de la ciudad, tanto iglesias evangélicas como católicas.
Desde el organismo municipal solicitaron a los pastores y responsables de las instituciones religiosas que se comuniquen de manera urgente para brindar la información correspondiente y formar parte del registro.
El relevamiento tiene como objetivo actualizar los datos de las comunidades e instituciones religiosas que desarrollan sus actividades en Cutral Co.
Las autoridades pusieron a disposición distintos canales de contacto para facilitar la comunicación:
Correo electrónico: Cultoyfamiliacco@gmail.com
Celular: 299 404 1077
Instagram: @subsecretaria_cultoyfamilia
Además, los responsables pueden acercarse personalmente a la Subsecretaría de Familia y Culto, ubicada en Alberdi al 300, en Cutral Co.