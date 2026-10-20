La refinería de YPF en Plaza Huincul cumple 50 años en plena transformación de la industria petrolera

El aniversario pone en perspectiva la trayectoria de una planta que forma parte de la estructura productiva de la comarca petrolera y que hoy debe adaptarse a las nuevas características de la actividad.

El complejo industrial conmemora este 20 de octubre medio siglo de historia, marcado por su vínculo con la comarca petrolera y los cambios que impulsa el desarrollo de Vaca Muerta. Las recientes adecuaciones de sus instalaciones buscan acompañar la evolución de la producción hidrocarburífera neuquina.

La refinería de YPF en Plaza Huincul cumple 50 años este 20 de octubre, en un contexto de transformación para la industria energética de Neuquén. El aniversario pone en perspectiva la trayectoria de una planta que forma parte de la estructura productiva de la comarca petrolera y que hoy debe adaptarse a las nuevas características de la actividad.

Aunque la historia del petróleo en la zona se remonta al descubrimiento de 1918, las instalaciones actuales de la refinería fueron construidas décadas después. Desde entonces, el complejo quedó ligado al desarrollo económico de Plaza Huincul y Cutral Co, dos localidades cuya identidad está estrechamente vinculada con la actividad hidrocarburífera.

Adaptarse a la nueva producción

En los últimos años, la refinería incorporó modificaciones para adecuar sus instalaciones al procesamiento de petróleo liviano proveniente de Vaca Muerta. Los cambios responden al crecimiento de la explotación no convencional, que transformó el escenario energético provincial y planteó nuevas exigencias para la infraestructura existente.

El abastecimiento combina crudo procedente de áreas no convencionales con aportes de petróleo convencional, de características más pesadas. Esta dinámica exige adaptar las operaciones a las particularidades de la producción regional.

La evolución de la planta refleja un desafío que atraviesa a buena parte de la industria: acompañar el desarrollo de Vaca Muerta y, al mismo tiempo, sostener la actividad de instalaciones que forman parte de la historia petrolera neuquina.

Un aniversario con mirada al futuro

Para Plaza Huincul y Cutral Co, la refinería representa una parte importante de su identidad productiva. Su trayectoria está asociada al trabajo, al crecimiento de la comunidad y a las distintas etapas de una industria que continúa siendo central para la economía provincial.

A medio siglo de la construcción de sus instalaciones actuales, el complejo enfrenta una nueva etapa, marcada por la transformación tecnológica y los cambios en la producción de hidrocarburos. El aniversario encuentra así a una planta histórica ante el desafío de mantener su relevancia en una industria que tiene a Neuquén como uno de sus principales protagonistas.