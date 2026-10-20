La Oficina de Empleo de Plaza Huincul abrió una búsqueda laboral para el puesto de recepcionista

El puesto es para la recepcion en un hotel de la localidad

La Oficina de Empleo de la ciudad de Plaza Huincul, en trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Provincia del Neuquén, anunció la apertura de una convocatoria laboral destinada a cubrir el puesto de recepcionista en un hotel de la localidad.

De acuerdo con lo informado por el organismo, los aspirantes a la posición deberán cumplir con las siguientes condiciones:

  • Estudios: Título secundario completo.
  • Competencias: Manejo de idiomas.
  • Experiencia: Experiencia previa en puestos similares, de carácter no excluyente.
  • Residencia: Preferentemente, contar con domicilio en Plaza Huincul.

La recepción de Currículum Vitae (CV) se llevará a cabo entre el 20 y el 24 de octubre. La entrega de la documentación deberá realizarse de forma presencial en la Subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul, ubicada en la avenida del Libertador N° 517, en el barrio Central.