Gaido propuso congelar las 18 bancas del Concejo Deliberante de Neuquén

La propuesta busca evitar que se incremente el número de representantes legislativos y, según sostuvo el jefe comunal, reducir los costos de la política.

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, anunció este martes la presentación de un proyecto de enmienda de la Carta Orgánica Municipal para congelar en 18 la cantidad de bancas del Concejo Deliberante. La propuesta busca evitar que se incremente el número de representantes legislativos y, según sostuvo el jefe comunal, reducir los costos de la política.

El anuncio se realizó con la presencia de concejales de distintos espacios políticos y del exintendente Guillermo Monzani, quien expresó su respaldo a la iniciativa. Gaido anticipó que buscará que el proyecto sea tratado con rapidez para que la ciudadanía pueda pronunciarse en las próximas elecciones.

“Vamos a poner a consideración de la ciudadanía una nueva enmienda de la Carta Orgánica para, definitivamente, bajarle los costos a la política”, afirmó el intendente durante la presentación.

La propuesta deberá atravesar una instancia legislativa y posteriormente ser sometida a una consulta popular, ya que implica modificar la normativa institucional que regula el funcionamiento del municipio.

El antecedente de 2021

Gaido explicó que el mecanismo será similar al utilizado en 2021, cuando se impulsó una reforma vinculada con las elecciones de medio término. En aquella oportunidad, según recordó, la ciudadanía respaldó la eliminación de esos comicios con el 66% de los votos.

El jefe comunal sostuvo que la consulta sobre la cantidad de bancas podría realizarse junto con la próxima convocatoria electoral prevista para el año que viene, con el objetivo de aprovechar esa instancia y evitar una convocatoria específica.

“Vamos a ponerla a consideración de los verdaderos actores de la transformación de la vida institucional de la ciudad, que son los vecinos”, señaló.

Además, vinculó la iniciativa con la política de administración municipal que, según afirmó, mantiene desde el inicio de su gestión. En ese sentido, aseguró que el municipio conserva la misma cantidad de empleados públicos que cuando asumió hace más de seis años: unos 3.500 trabajadores.

También sostuvo que la Municipalidad de Neuquén destina el 22% de sus recursos al pago de personal y defendió ese indicador como parte de su planteo sobre la eficiencia del Estado.

Monzani respaldó la iniciativa

El exintendente Guillermo Monzani confirmó su acompañamiento al proyecto y recordó que ya había defendido una propuesta similar en 2021.

“Incrementar esos números en el Concejo no le va a cambiar la vida a nadie y, al contrario, vamos a lograr un ahorro verdadero”, expresó.

Monzani consideró que mantener congelada la cantidad de bancas permitirá evitar un aumento de la estructura legislativa y anunció que trabajará para promover el voto afirmativo en la consulta popular.

“Vamos a apoyar esta enmienda para que sea puesta a consideración de la ciudadanía”, afirmó.

Por su parte, el concejal Joaquín Eguía, del bloque Fuerza Libertaria, manifestó el respaldo de su espacio y defendió la continuidad de la composición actual del cuerpo legislativo, integrada por 18 concejales.

El edil también cuestionó la ausencia de otros sectores políticos durante la presentación y recordó las diferencias que surgieron alrededor de esta discusión en 2021.

En tanto, Romina Miranda, concejal de Confluencia Neuquina, expresó su apoyo a la propuesta y señaló que reducir los costos de la política puede permitir destinar mayores recursos a la gestión municipal y a los servicios que reciben los vecinos.

Sesión especial para avanzar con el tratamiento

La presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero, anunció la convocatoria a una sesión especial para este jueves, con el objetivo de dar tratamiento inicial al proyecto y derivarlo a la Comisión de Legislación.

La iniciativa deberá avanzar en el ámbito legislativo antes de que pueda concretarse la consulta a la ciudadanía.

Gaido también aprovechó la presentación para reclamar a nivel nacional la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al considerar que representan un gasto innecesario y una pérdida de tiempo.

Con el proyecto de congelamiento de bancas, el Ejecutivo municipal abre nuevamente el debate sobre la composición del Concejo Deliberante y el costo de la estructura política local. La definición final dependerá del trámite institucional y de la decisión que adopten los vecinos en las urnas.